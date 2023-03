Cassino-Portici 5-0 e azzurri risucchiati nei playout

Seconda sconfitta in tre gare per il Portici di Sarnataro, che frana – letteralmente – a Cassino: 5-0 il finale, che consente ai laziali di prendersi il quinto posto a discapito della Lupa Frascati. Torna invece a fare i conti con l’incubo playout il Portici, risucchiato al sestultimo posto a braccetto con Nola ed Angri.

A Cassino è una disfatta, a dispetto del buon avvio degli azzurri, pericolosi in due circostanze nei primi 25 minuti di gioco: ci provano prima Nocerino e poi Senese, ma senza esito.

Micidiale uno-due dei padroni di casa a cavallo della mezz’ora: Donnarumma fa 1-0 di testa, poi Cavaliere firma il raddoppio. Nella ripresa il Cassino la chiude nelle battute iniziali con Cardillo: doppietta per lui e Portici al tappeto. Gallo realizza il pokerissimo al 22’, poi l’ulteriore tegola per gli azzurri, che alla mezz’ora restano in dieci per il rosso rimediato da Mirante.