Cassino-San Marzano 3-0: terzo ko di fila, squadra in ritiro

Prosegue il momento negativo del San Marzano, che rimedia la terza sconfitta in altrettante gare disputate nel 2024. A Cassino gli ermetici padroni di casa vincono col punteggio di 3-0, sfruttando però due clamorose leggerezze difensive alla mezz'ora del primo tempo e allo stesso minuto della ripresa.

Le squadre si sono equivalse e sono stati appunto gli errori degli ospiti a spezzare l'equilibrio.

Nel primo tempo la difesa del Cassino ha salvato sulla linea una conclusione di Camara, ben lanciato in contropiede e bravo a eludere l'uscita del portiere di casa.

Al 30', sugli sviluppi di una rimessa dal fondo, Muñoz perde palla favorendo Magliocchetti; il centrocampista serve Abreu che indovina il varco giusto e fa 1-0. Nei restanti minuti del primo tempo Camara ci prova in altre due circostanze, ma senza fortuna.

Nella ripresa Zironelli manda dentro Marotta e Ferrari per potenziare la prima linea, ma dopo una conclusione alta di Bacio Terracino è Cevers a dover fare gli straordinari. L'estremo blaugrana respinge prima una sventola di Mazzaroppi, rialzandosi in una frazione di secondo per deviare sul palo il tap-in a botta sicura di Magliocchetti.

Due minuti dopo Bacio Terracino cicca incredibilmente il tap-in del possibile pareggio, poi alla mezz'ora un'altra "frittata". Mancini, pressato da due avversari, non spazza via il pallone favorendo gli avversari; sul cross basso di Magliocchetti c'è D'Angelo ben appostato a centro area per il 2-0. Si spegne la luce per il San Marzano, che al 37' subisce il tris in contropiede firmato da Magliocchetti.

A fine gara scatta il silenzio stampa per i blaugrana, con ritiro per i calciatori a tempo indeterminato e ripresa degli allenamenti già a partire da domani.