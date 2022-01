Castrovillari-Gelbison 0-4, i rossoblù calano il poker nella ripresa

La Gelbison riprende la marcia vincente e lo fa sul terreno del Castrovillari, dove i ragazzi del tecnico Gianluca Esposito vincono in modo largo contro la compagine calabrese che ha retto solo un tempo, giocando peraltro a favore di vento. Il vento sferzante e gelido ha finito per condizionare tutta la durata del match che nella ripresa è stato in discesa per i vallesi, complice il dio Eolo alle loro spalle.

Il risultato si sblocca al 6’ con una punizione dello specialista Uliano che con l'aiuto del palo ha superato il portiere Aioffo. Dopo sette minuti arriva il raddoppio: Faella serve Graziani che da due passi firma il 2-0. La gara è un monologo per la Gelbison che al 23’ trova il tris con Sparacello, subentrato a Ortolini, che sugli svilppi di un corner trova il varco giusto e spinge la palla in rete. Altri otto giri di lancette e al 31’ Fornito, per la prima volta impiegato dall'inizio, corona la sua eccellente prestazione con la quarta rete che mette il punto esclamativo alla contesa.

Per la Gelbison tre punti che la fanno rimanere in vetta e respingere gli assalti della Cavese. Ora testa alla gara di mercoledì quando al Morra di Vallo della Lucania arriverà il Giarre.