Castrovillari-Santa Maria Cilento, in campo dopo tre settimane di stop

Dopo la sosta forzata per Covid che ha impedito al Troina di giocare e il riposo previsto dal calendario dopo l'uscita di scena del Messina Fc, il Santa Maria Cilento del presidente Tavassi torna in campo, atteso dalla trasferta sul campo del Castrovillari in piena bagare per i playout.

A presentare la sfida è l'attaccante Evangelista Cunzi: «Vogliamo riscattare la sconfitta rimediata all'andata. La squadra è in salute e dopo la vittoria con il Rende, proveremo a ripeterci per puntare ad un buon piazzamento in classifica».

Il tecnico Nicoletti non presenta defezioni. La gara che si gioca a Castrovillari con inizio alle ore 15 sarà diretta da Recchia di Brindisi.