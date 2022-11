Castrovillari-Santa Maria Cilento, riecco i giallorossi dopo lo stop Covid

Il Santa Maria Cilento dopo lo stop forzato della scorsa giornata a causa del Covid che aveva interessato alcuni calciatori del Real Aversa, torna nuovamente in campo. I giallorossi del tecnico Francesco Di Gaetano, affrontano nella decima giornata la trasferta sul campo del Castrovillari. Le due squadre sono appaiate in classifica con 11 punti.

Nel presentare la gara Giovanni Bianco teme le condizioni del campo che sarà sicuramente allentato dopo le piogge di queste ultime ore, ma appare fiducioso: «Di certo le condizioni meteo non favoriscono un campo in buone condizioni ma la squadra è pronta a continuare nel momento positivo, da tre partite non subiamo reti e sono certo che potremo fare un risultato utile».

Si gioca allo stadio Mimmo Rende di Castrovillari, fischia Scarpati di Formia.