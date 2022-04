Castrovillari-Santa Maria Cilento 2-1, non basta la testata di Maio

Il Santa Maria Cilento non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo del Rende e, pur offrendo una buona prova sotto il profilo del gioco, torna a casa dalla trasferta di Castrovillari a mani vuote.

La partita per gli uomini di Nicoletti si mette subito in salita: al 2’ Tripicchio con una bella girata beffa Grieco. Poco dopo il quarto d'ora il Santa Maria si riporta in parità: Maio di testa firma l'1-1. I giallorossi ci credono e provano a portarsi in vantaggio con Simonetti e Cunzi ma il punteggio non muta.

Nella ripresa è sempre il Santa Maria a creare le migliori occasioni da rete: Cunzi, Ovizach e Maggio, mettono a rischio la porta del Castrovillari che però non capitola, mentre al 33’ Padin, da poco subentrato a Trofo, con un colpo di testa trova la rete del vantaggio per la formazione calabrese che si porta a casa i tre punti e torna a sperare di uscire dai playout.

Il Santa Maria Cilento resta a centro classifica e giovedì ospita al Carrano un'altra pericolante: il Giarre con l'auspicio di centrare i tre punti.