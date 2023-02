Catania Mariglianese 2-1, per gli etnei una vittoria in rimonta

L’impresa era di quelle titaniche ed è rimasta – inesorabilmente – incompiuta. La Mariglianese vende cara la pelle ma torna con una sconfitta dal Massimino di Catania. Successo in rimonta per gli etnei, lanciatissimi verso il ritorno tra i professionisti ma costretti inaspettatamente a sudare più del previsto contro l’ultima della classe.

Dinanzi a circa 15mila spettatori (foto Catania Calcio), la Mariglianese mette in campo tutte le proprie energie e trova al quarto d’ora il vantaggio con Maydana, a segno con un velenoso sinistro, sfiorando poi il raddoppio con Bacio, che su punizione trova la traversa a dirgli di no. Sembra stregata la domenica per gli etnei, che allo scadere della prima frazione falliscono con Lodi la più ghiotta delle occasioni, dagli undici metri (Cappa intuisce e sventa).

Chiarella la raddrizza per i padroni di casa al 4’ della ripresa, poi Sarno firma il definitivo sorpasso alla mezz’ora, realizzando dal dischetto. Mariglianese a testa alta, ma sempre più in picchiata verso la retrocessione.