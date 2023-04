Catania-Santa Maria Cilento 2-0: gli etnei troppo forti per i campani

L'ultima uscita casalinga del neo promosso in serie C Catania davanti ad un pubblico entusiasta si chiude con un'altra vittoria, questa volta a finire come vittima sacrificale i cilentani del Santa Maria, unica squadra che all'andata è riuscita a battere la corazzata etnea.

È stata una patita per larghi tratti equilibrata tanto che la rete del vantaggio degli etnei è giunta nel primo minuto di recupero della prima frazione. A siglarla è stato Serao, con un colpo di testa sugli sviluppi di un cornetto. E sull'1-0 si è andati al riposo. Nella ripresa il Catania ha provato a chiudere subito i conti dapprima con Lodi e poi con Russotto ma senza fortuna, mentre il Santa Maria ha replicato prima con Ferrigno e poi con Coulibaly, quest'ultimo ha mandato la sfera di poco fuori.

Al 20' è giunto il raddoppio del Catania con Rapisarda che ha firmato il 2-0. Nel finale i cilentani hanno sfiorato la rete con il bomber Tandara, ma il risultato non è più mutato e il Catania si congeda dai suoi tifosi con una bella vittoria, mentre per il Santa Maria si tratta di una sconfitta indolore avendo già acquisto la permanenza in Serie D. Domenica nell'ultima di campionato al Carrano di Castellabate ospita la Matiglianese già retrocessa.