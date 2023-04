Catania-Santa Maria Cilento posticipata in notturna alle 20.30

Il Santa Maria Cilento dopo la netta affermazione ottenuta nella terzultima di campionato con la Vibonese ha raggiunto quota 42 in classifica un punteggio che consente ai giallorossi cilentani del presidente Francesco Tavassi, di aver la certezza aritmeticamente della salvezza anche in virtù di una situazione migliore negli scontri diretti con le evuentuali squadre che potrebbero raggiungere il Santa Maria in classifica. Alla luce di quest'aspetto e del fatto che il Catania, già da oltre un mese ha staccato il pass per la promozione in serie C, e dopo un accordo intercorso tra le due società e con l'avallo della Lega Nazionale Dilettanti, è stato deciso di posticipare l'orario d'inizio del match in programma domenica 30 aprile. La gara si giocherà al Massimino di Catania in notturna alle ore 20.30 ed è valida per la 33esima giornata penultima della stagione di serie D girone I.