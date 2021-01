«Non guardiamo la classifica, ma ragioniamo alla giornata. Ma è chiaro che se le prime rallentano, permettono alle inseguitrici di avvicinarsi e di rendere il campionato più interessante». Non fa voli pindarici Giovanni Cavallaro per la sua Nocerina, nonostante i molossi abbiano rosicchiato 3 punti alla corazzata Latina, tenendo il passo delle altre dirette concorrenti.

Il tecnico parla di «primo tempo dominato dai rossoneri, in qualità di gioco e idee. Siamo stati bravi a essere corti e a impedire agli avversari di recuperare palla. Costringendo l’Arzachena a un certo punto ad abbassarsi notevolmente, perché venendo a pressare in tanti sulla nostra difesa, hanno subito diversi contropiedi in campo aperto».

Nella ripresa nei primi minuti i sardi hanno cambiato atteggiamento e assetto tattico, impedendo quindi alla Nocerina di trovare soluzioni sulla trequarti. Diversi i rischi corsi, sventati da un Volzone che ha ottenuto un gran bel voto in pagella.

«Con l’ingresso di Manoni ci siamo sistemati in modo leggermente diverso - ha aggiunto l’allenatore della Nocerina -, riprendendo a giocare e soprattutto a creare alcune ripartenze pericolose, che avremmo potuto sfruttare molto di più».

A chiudere, Cavallaro elogia la capacità della squadra «di palleggiare per tutta la partita, pur soffrendo per una parte del secondo tempo. Ma credo che la squadra abbia poi ripreso gradualmente il ritmo, mantenendo il campo in maniera quasi perfetta. E non posso che essere contento, perché partita dopo partita aumenta il livello della nostra qualità e della nostra attenzione».

