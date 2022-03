Cavallaro, «Nocerina brava a soffrire»: partita la prevendita per Cerignola

«Abbiamo dimostrato anche di saper soffrire». Ovviamente soddisfatto Giovanni Cavallaro per la vittoria della Nocerina contro il Molfetta. Un successo che ha permesso ai rossoneri di agganciare in classifica il Fasano, sebbene i pugliesi vantino comunque un vantaggio negli scontri diretti.

Il tecnico ha elogiato il cinismo dei suoi, «contro un avversario organizzato, con calciatori di grande valore in attacco. Nel primo tempo ci hanno fatto soffrire, non riuscivamo a contenerli e ci hanno messo in difficoltà. Ma ci può stare perché non siamo il Barcellona. A volte ci è capitato di creare tante opportunità da gol e di sbagliarle, stavolta abbiamo fatto gol alla prima vera chance. Nel secondo tempo la nostra partita è andata sicuramente meglio».

Intanto, in vista della gara in programma mercoledì, il Cerignola ha messo a disposizione dei tifosi della Nocerina 410 tagliandi. Sono già acquistabili attraverso il circuito online Postoriservato.it, al costo di 11,50 euro già comprensivi di diritti di prevendita.

Infine, la società ha annunciato di aver affidato l'area legale all'avvocato Enrico Benvenuto, che va a ricoprire un importante incarico nello staff dirigenziale.