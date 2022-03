Cavallaro promuove la Nocerina: «Atteggiamento giusto, buon pari»

Un ottimo pareggio esterno con una Casertana a tratti sfortunata, visti i legni colpiti. Ma Giovanni Cavallaro promuove a pieni voti la sua Nocerina vista oggi contro i falchetti. «Abbiamo giocato sempre a viso aperto e cercando di non buttare mai la palla. Avevo scelto di giocare con i tre attaccanti dall'inizio, ma è chiaro che anche alle punte tocchi un po’ di sacrificio. Quando ho visto che Dammacco era un po’ spento e non riusciva a fare bene anche la fase difensiva, ho preferito inserire Bovo per dare maggior equilibrio».

Voto alto anche per il giovanissimo Chietti, figlio d'arte, autore del gol che ha regalato il pari ai molossi. Il tecnico s'è detto contento per quello che di fatto è un giusto premio per la sua prestazione: «Chietti è un calciatore che ha grandi qualità tecniche e lavora bene sia da mezzala che da esterno. Mi auguro che da ora in poi io possa averlo a disposizione con più continuità».

Con il punto ottenuto oggi la Nocerina resta in zona playoff a pari punti col Gravina, ma con una gara in più rispetto ai pugliesi. Il campionato di Serie D ora si ferma per riprendere tra due settimane. «La sosta arriva al momento giusto - ha concluso Cavallaro -. Ci permetterà di rifiatare e di recuperare anche i calciatori che hanno avuto qualche problema negli ultimi giorni».