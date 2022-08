Cavese, 4 reti nel test col Buccino: Cuomo in evidenza nella ripresa

La Cavese batte per 4-0 il Buccino Volcei nel test disputato questo pomeriggio a San Gregorio Magno. Un buon test per la formazione di Emanuele Troise, al cospetto della squadra allenata da Maurizio De Pascale, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza.

Il test è servito agli aquilotti per dare spazio alla folta nidiata di giovani convocati per il romitaggio estivo. Tra questi si è messo in evidenza l'attaccante Ciro Cuomo, classe 2004, cresciuto nel vivaio della Cavese come tanti altri under che si stanno allenando con la prima squadra dall'inizio del lavoro precampionato.

Nel primo tempo le prime due reti sono arrivate a cavallo del quarto d'ora, a firma di Bezzon e Gagliardi. Quest'ultimo ha composto il tridente offensivo con Foggia e Banegas, che potrebbe rappresentare la linea d'attacco titolare nella prima parte del campionato.

Buona prestazione per il Buccino Volcei, pur alle prese con le fatiche dei primi giorni di lavoro in vista dell'inizio della stagione. La squadra del presidente Del Chierico è stata inserita nel girone B insieme a tutte le altre formazioni della provincia di Salerno iscritte al torneo.