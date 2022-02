Cavese, 50 biglietti per Biancavilla: capitan Altobello ancora infortunato

Saranno cinquanta i tifosi della Cavese che seguiranno i biancoblu nella trasferta di Biancavilla. Stando alle disposizioni delle autorità competenti, il settore Ospiti dello stadio Orazio Raiti potrà accogliere un numero limitatissimo di sostenitori provenienti dalla Valle Metelliana.

Intanto la squadra rifinirà domani mattina al Simonetta Lamberti la preparazione per il “testacoda” di classifica, in programma domenica alle 14.30. Unico indisponibile al momento è il lungodegente Altobello. Per il capitano non sono ancora certi i tempi di recupero e dunque salterà anche la partita di Biancavilla.

Pronostico secco in favore degli aquilotti, ma la truppa di Troise è pienamente consapevole di trovarsi di fronte a una gara ostica, contro un avversario motivato a collezionare tra le mura amiche i punti necessari per evitare la retrocessione diretta.