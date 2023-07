Cavese, acquisto fresco di promozione: in difesa conferma anche per Magri

Un calciatore fresco di promozione in Serie C approda alla Cavese. Si tratta di Francesco Antonelli, classe 1999 che nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Serie D con la casacca del Lumezzane. Dopo l'esperienza nel settore giovanile della Sambenedettese, ha giocato con il Campobasso e per tre stagioni con il Legnago Salus, la prima delle quali culminata con il ripescaggio in Lega Pro.

Nella scorsa annata a Lumezzane il nuovo centrocampista biancoblu s'è messo in evidenza realizzando nove reti, otto delle quali in campionato e una nella poule scudetto.

Tra i pochi riconfermati in casa Cavese c'è invece Kevin Magri. Il centrale difensivo, approdato in biancoblu dopo la prima parte della scorsa stagione tra le file della Nocerina, ha concluso la stagione realizzando anche due reti.