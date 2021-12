Cavese, al Lamberti c'è il Cittanova: vincere per non allontanarsi dalla vetta

Ultima sfida del 2021 per la Cavese che domani ospiterà il Cittanova al Simonetta Lamberti. Il pareggio deludente contro il Città di Sant'Agata ha ulteriormente evidenziato i problemi in fase realizzativa per gli aquilotti, che domani dovranno fare pure a meno di Allegretti.

Unico risultato accettabile è la vittoria, per evitare che si allunghi il gap dalle primissime della classe. Sebbene negli ultimi turni proprio le battistrada siano incappate in passi falsi e pareggi che hanno reso meno amari i risultati ottenuti dai ragazzi di Troise.

Mancheranno anche gli indisponibili Palladino, Romizi e D'Angelo, mentre torneranno a disposizione Gabrieli e Corigliano, restituendo al tecnico importanti alternative relativamente alla pattuglia degli under.