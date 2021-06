Cavese, al via la ricostruzione: Pietro Fusco è il nuovo diesse

La Cavese ha ufficializzato l'ingaggio di Pietro Fusco, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo nella prossima stagione. Il cinquantenne dirigente, ex difensore cresciuto nel vivaio del Napoli, è reduce dall'esperienza con Sambenedettese e Spezia.

Il suo nome era stato già accostato alla Cavese da diverse settimane, ma la pista sembrava essersi raffreddata di recente. Il patron Santoriello ha invece dato la giusta accelerata alle trattative, di fatto consegnando a Fusco la responsabilità di un nuovo progetto tecnico, che possa avere quella continuità mancata nelle ultime stagioni nella Valle Metelliana.

La tifoseria attende dunque le prime mosse, consapevole del fatto che l'ipotesi riammissione in Serie C resti al momento abbastanza lontana. Almeno fin quando non si saprà di più sui vari club che, almeno per il momento, sembrano essere in difficoltà per l'iscrizione al prossimo torneo di Terza Serie.