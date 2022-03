Cavese, Aliperta e Fissore ai box: i biglietti per la gara col Castrovillari

Problemi di organico in casa Cavese, a metà del percorso che porterà gli aquilotti alla gara interna con il Castrovillari. Alla seduta pomeridiana di oggi non hanno infatti preso parte il difensore Fissore e il playmaker Aliperta, entrambi fermi ai box per problemi fisici. I due atleti si aggiungono a capitan Altobello, ancora alle prese con il lavoro di recupero stabilito da diverse settimane.

Da valutare dunque il rischio di tenere anche Fissore e Aliperta - entrambi usciti anzitempo nella partita di Biancavilla - in bacino di carenaggio nel match contro il Castrovillari. Il difensore ha accusato un problema al polpaccio della gamba sinistra; il centrocampista, invece, esultando dopo la pregevole punizione del parziale 0-3, si è accasciato per un forte risentimento al tallone del piede sinistro.

Situazioni da valutare ed eventuale decisione rinviata all'immediata vigilia della partita, anche se mister Troise ha a disposizione degni sostituti da poter schierare in campo.

Intanto procede a buon ritmo la prevendita dei biglietti per domenica. I tagliandi, in vendita al Cavese Store e presso i punti abituali in città, vanno dai 5 euro per le Curve ai 35 per la Tribuna Centrale.