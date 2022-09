Cavese, Aliperta recita il mea culpa: «Ci è mancata la giusta cattiveria»

«Ci è mancata la giusta rabbia in campo, soprattutto nel secondo tempo». Mimmo Aliperta recita il mea culpa dopo l'inopinato ko casalingo della Cavese con il Barletta. Il metronomo della mediana biancoblu è il bersaglio dei mugugni dei tifosi per le prestazioni offerte nel primissimo scorcio di campionato, ben al di sotto di quanto espresso nella scorsa stagione prima del grave infortunio al tallone.

E così come Aliperta, anche gli aquilotti sono stati bersagliati da critiche relative al gioco poco efficace rispetto alle attese. «Abbiamo creato davvero poco rispetto al nostro potenziale e questo è il motivo che ci amareggia di più - ha spiegato Aliperta -. Manchiamo negli ultimi venticinque metri, pur riuscendo a impostare bene. Siamo consapevoli di essere in debito per quanto riguarda il gioco, nonostante i sei punti conquistati nelle prime due partite».

In questa stagione si sono moltiplicate le pressioni sulla squadra. Perso il testa a testa con la Gelbison nel passato campionato, i supporters metelliani puntano tutto su questa annata per poter rivedere gli aquilotti volare tra i professionisti. E forse proprio queste pressioni stanno causando, soprattutto negli over, «una mancanza di fiducia nel cercare la giocata. Noi più grandi sappiamo che dobbiamo prenderci ancor più responsabilità, ritrovando anche un po’ di continuità. Nel secondo tempo qualche difficoltà è stata causata anche dal gioco molto spezzettato da falli e sostituzioni. E queste situazioni creano problemi a una squadra come la nostra, costruita per impostare palla a terra piuttosto che con lanci lunghi e seconde palle».

Contro la Puteolana la Cavese ha l'obbligo di riscattarsi «e l’unica scelta a disposizione - ha concluso il centrocampista biancoblu - è quella di convertire la rabbia per la sconfitta in agonismo utile a riprenderci quello che non abbiamo ottenuto in termini di punti e di prestazione contro il Barletta».