Cavese, differenziato per i nuovi: domani mattina seduta al Lamberti

Seduta mattutina in programma domani per la Cavese al Simonetta Lamberti. Il tecnico Ferazzoli ha disposto lavoro differenziato per gli ultimi atleti arrivati in biancoblu in ordine di tempo. Katseris e Bacio Terracino svolgeranno dunque una seduta con lavoro specifico, per rimettersi in carreggiata rispetto ai compagni.

Lavorerà regolarmente anche il jolly di centrocampo Maiorano, non impiegato nel test infrasettimanale con la formazione Juniores nazionale. La partitina è terminata con il punteggio di 6-1 per la prima squadra, che è andata in gol tre volte per tempo.

Nella prima frazione sono andati a referto Allegretti, Koné e D'Angelo, mentre nella ripresa ci sono state le reti realizzate da Di Gilio, Quaranta e Fissore.

Dalla prossima settimana dovrebbero aumentare gli appuntamenti al Domenico Sessa di Castel San Giorgio. La struttura in sintetico sarà utilizzata con maggiore frequenza per preservare il manto erboso del Simonetta Lamberti in vista dell'imminente inizio della stagione ufficiale.