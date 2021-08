Cavese, alta qualità a centrocampo: Palma e Maiorano per Ferazzoli

La Cavese si assicura un centrocampo di grande qualità per la prossima stagione. Il tecnico Pino Ferazzoli avrà infatti a disposizione Giuseppe Palma e Giuseppe Maiorano, talentuosi elementi che elevano il tasso tecnico della costruenda formazione biancoblu.

Palma, classe 1994, proviene dal Fc Messina e ha firmato un accordo fino al 2023 con il club metelliano. Sbocciato nel vivaio del Napoli, ha militato tra i professionisti con Vicenza, Paganese, Ischia e Rieti. Per lui anche esperienze in Lituania e in Svizzera, con Zalgiris Kaunas e Chiasso. In Serie D ha giocato con Mantova e Turris, vincendo il campionato tra le fila coralline. Nella scorsa stagione ha chiuso con 8 gol all’attivo.

Maiorano, classe 1996, è cresciuto nelle giovanili di Inter e Sassuolo e nella passata stagione ha già lavorato con mister Ferazzoli alla Gelbison. Tra i professionisti ha invece giocato con Ancona, Lupa Castelli Romani e Paganese. Nato come trequartista puro, nello scorso campionato s'è ben destreggiato da playmaker puro, al centro della mediana. Una felice intuizione dello stesso allenatore, che potrebbe dunque riproporlo nel ruolo anche alla Cavese.

Infine, la società metelliana ha ufficializzato anche l'acquisto del portiere Dario Anatrella, classe 2001, proveniente dalla Fidelis Andria via Paganese. In passato, esperienze nelle giovanili della Roma e degli azzurrostellati, oltre a un altro campionato di Serie D al Nola.