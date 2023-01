Cavese, ripresa da brividi in Puglia: «Altamura in corsa per la C»

Cavese al gran completo per lo scontro diretto con l’Altamura. Out il solo Puglisi per la formazione biancoblu, chiamata a una sfida con una delle formazioni che meglio si sono distinte nel girone d'andata. Sono ben undici i risultati utili consecutivi collezionati dai pugliesi prima del giro di boa; numeri che mister Troise non può non tenere in debita considerazione.

«Troveremo un avversario molto solido, una squadra fisica che sa difendere bene e ha buone capacità di attaccare. Dal canto nostro cercheremo di essere propositivi, ma puntando sempre sull’equilibrio in fase di non possesso palla».

I numeri confermano l'idea che «il Team Altamura dirà la sua per la vittoria del campionato fino alla fine. E non dobbiamo dimenticare che, ancor più dell’andata, nel girone di ritorno gli avversari della Cavese proveranno a mettere in campo il 200% e a fare la partita della vita contro di noi».

Si torna in campo dopo una sosta utile a rifocillarsi. «Abbiamo speso tanto nella prima parte del campionato, ma questa pausa ci sarà anche utile per smaltire la delusione per la sconfitta nel derby con la Nocerina nell'ultima gara del 2022».