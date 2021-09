Cavese, altro colpaccio in mediana: per Romizi sarà la prima volta in D

Un'ennesima pedina di grande qualità per il centrocampo della Cavese. La società ha ufficializzato il tesseramento di Marco Augusto Romizi, centrale di mediana classe 1990 proveniente dal Bisceglie. Il nuovo calciatore biancoblu scende per la prima volta in carriera in Serie D, dopo dodici annate tra i professionisti.

Sbocciato nel vivaio della Fiorentina, tra i grandi ha esordito con la Reggiana in Lega Pro Prima Divisione, inaugurando un curriculum che consta di circa 300 presenze tra i professionisti tra Serie B e Serie C. In cadetteria ha militato per sei stagioni di fila al Bari. A seguire, ha indossato le maglie di Vicenze, Albinoleffe, Picerno e appunto Bisceglie.

Romizi ha scelto il numero 5 per il campionato 2021-22 tra le fila della Cavese. Qualità da vendere a disposizione di mister Ferazzoli, che avrà solo l'imbarazzo della scelta proprio a centrocampo, reparto in cui può già contare da tempo su atleti del calibro di D'Angelo, Maiorano e Palma, altri tre elementi di lusso per la categoria.