Cavese, altro colpo in prima linea: dalla Samb ecco Bacio Terracino

Un nuovo tassello di grande esperienza per l'attacco della Cavese. La società ha ufficializzato l'accordo con Antonio Bacio Terracino, esterno offensivo napoletano classe 1992 con una lunga esperienza in Serie C.

Tra i professionisti ha collezionato oltre 200 presenze con le casacche di Casertana, Ischia, Lumezzane, Teramo, Potenza, Fermana e Sambenedettese. Coi rossoblu marchigiani nella scorsa stagione ha giocato in 18 gare, realizzando 1 gol. Più assist-man che goleador, Bacio Terracino ha iniziato la sua carriera in Serie D con le maglie di Nuvla San Felice e Casertana. Ha firmato un accordo con la Cavese fino al 2023.

La squadra ha intanto sostenuto una seduta di allenamento questa mattina allo stadio Simonetta Lamberti. Domani pomeriggio è invece previsto un test al Domenico Conte contro la Puteolana, una delle formazioni più attrezzate del girone B di Eccellenza.