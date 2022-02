La Cavese fa ancora spese ad Arezzo: in arrivo un difensore e un centravanti

La Cavese sarebbe a un passo dall'annuncio di un doppio acquisto in retroguardia e prima linea. Il club avrebbe infatti perfezionato - con annuncio imminente - il tesseramento del difensore centrale Paolo Lomasto e del centravanti Ciro Foggia.

Entrambi provengono dall'Arezzo, club dal quale la Cavese aveva prelevato nella scorsa finestra di mercato anche il centrocampista Domenico Aliperta. Partita con ambizioni di vittoria del campionato, la società toscana s'è ritrovata con un distacco nettissimo dalla vetta e ora starebbe puntando a liberarsi dei contratti più onerosi.

Lomasto e Foggia, così come Aliperta, sono stati protagonisti nella scorsa stagione della promozione in Serie C dell'Acr Messina guidata dai salernitani Raffaele Novelli e Marco Ciardiello. Si ricomporrebbe dunque a Cava l'asse centrale della vincente formazione peloritana, restituendo inoltre un enorme componente ulteriore di esperienza a mister Troise.

Lomasto vanta infatti oltre 300 presenze in Serie D e tornerebbe in Campania dopo 4 anni: l'ultima parentesi in regione per il centrale napoletano è datata 2017-18, tra le fila della Nocerina. Tanta Serie C per Foggia, che ha indossato le maglie di Neapolis, Bellaria, Melfi, Teramo e Sicula Leonzio. Il centravanti classe 1991 ha collezionato anche diversi campionati di Serie D ancora con Neapolis, Real Hyria, Puteolana, Gragnano, Audace Cerignola e Casarano.