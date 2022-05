Cavese, assente il solo Banegas: mediana esperta col Sant'Agata

Tirare dritto fino alla fine, senza fare calcoli e sperando in un passo falso della capolista Gelbison. Non c'è altro ragionamento da fare in casa Cavese, alla vigilia della partita interna contro il Città di Sant'Agata. Sorpresa positiva del girone I, la formazione siciliana punta a blindare il piazzamento playoff e pure a muovere la classifica su un campo complicato come quello degli aquilotti.

Difficile dunque ipotizzare che la formazione ospite possa concedere ai biancoblu una tattica spregiudicata. Giocarsela a viso aperto contro questa Cavese significa rischiare di subire un bel po' di azioni pericolose nella propria area. Dal canto suo, la formazione di Troise ha dimostrato contro il Paternò di avere la giusta pazienza per sbloccare e vincere una partita anche contro avversari che parcheggiano il proverbiale bus davanti alla porta.

Gli aquilotti recuperano Palma e Potenza ed entrambi potrebbero ritrovare subito una maglia da titolare. In particolare, Troise potrebbe optare di nuovo per il terzetto di mediana visto in campo nel filotto di vittorie consecutive che hanno rimesso la Cavese in corsa per la Lega Pro. Dunque, con lo stesso Palma a completare la linea accanto a Romizi e al playmaker Aliperta.

Con questa ipotesi, spazio a Kone in prima linea con Allegretti e Bacio Terracino, con Anatrella, Potenza e Maffei a completare il quartetto degli under.