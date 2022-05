Cavese, tre assenze col Paternò: vincere per continuare a sperare

Tre assenze pesanti in casa Cavese in vista del turno infrasettimanale di domani contro il Paternò. Al Simonetta Lamberti mancheranno infatti per squalifica i vari Potenza, Palma e Banegas, tutti titolari nel periodo in cui mister Troise sembra aver trovato la quadra in termini di sistema e di interpreti. Tra i convocati figura anche De Caro, alle prese da diverso tempo con fastidiosi problemi fisici.

Gli aquilotti hanno l'obbligo di vincere per continuare a sperare di riagganciare e superare la Gelbison, capolista nel girone I. Senza giocare, la Cavese s'è pure scrollata di dosso la fastidiosa compagnia dell'Acireale, che ha chiuso il trittico di recuperi raccogliendo 2 soli punti. Gettata dunque alle ortiche la possibilità addirittura di raggiungere il primo posto, gli acesi sono rimasti staccati pure dagli aquilotti, secondi della classe.

Mister Troise accoglie con favore le buone nuove dall'infermeria, con il pieno recupero di Altobello, Fissore e Aliperta. Rientri di spessore che garantiranno in retroguardia qualche “rotazione” in più e in mediana l'uomo che ha dato letteralmente la svolta al gioco della Cavese dal suo arrivo in biancoblu durante il calciomercato invernale.