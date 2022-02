Cavese, assenze pesanti per Troise: possibile esordio per i nuovi acquisti

Altobello e Viscomi squalificati, Kosovan e Diaz indisponibili. Ma Lomasto e Foggia come jolly da poter subito calare dal 1' nella gara esterna con la Polisportiva Santa Maria. Impegno tutt'altro che semplice per la Cavese al Carrano. Mister Troise ha due frecce in più al suo arco, anche se deve fare i conti con mancanza di gran peso tra difesa e prima linea.

Sorprende l'assenza in extremis di Diaz in prima linea. Al suo posto potrebbe agire Allegretti da punta centrale del tridente, sebbene Foggia possa rappresentare comunque una scelta plausibile dal 1', pur avendo firmato solo ieri con gli aquilotti. Kone e uno tra Bacio Terracino e Banegas dovrebbero essere gli appoggi esterni al centravanti ex Gozzano e Vibonese.

In difesa è praticamente certo l'impiego dell'altro nuovo acquisto Lomasto, che agirà da centrale davanti all'estremo difensore Anatrella. Per il resto, gli indizi porterebbero verso una formazione praticamente uguale per nove undicesimi rispetto a quella vista in campo al Lorenzon di Rende.