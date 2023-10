Cavese-Atletico Uri, Cinelli: «Siamo cresciuti in autostima»

Cavese in campo domani alle 14 contro l'Atletico Uri. L'anticipo rispetto all'orario federale scaturisce da un accordo tra i due club volto a favorire un più comodo rientro della formazione ospite in Sardegna. Squadra quasi al completo per mister Cinelli, che dovrà rinunciare al lungodegente Megna e allo squalificato Ascioti.

Ma c'è comunque abbondanza, un dettaglio assolutamente positivo per il tecnico, pur costretto ogni domenica a relegare addirittura in tribuna qualche big. «Mi piace avere sempre l’imbarazzo della scelta e con una rosa così ampia e competitiva cerco di valutare di volta in volta i titolari da schierare.

Sono tutti ragazzi seri e professionisti che accettano le scelte e quindi non è così complicato poi dover sempre lasciare fuori qualcuno. Fin dall’inizio abbiamo voluto creare competitività e dualismi tra tutti i calciatori bravi».

Un dettaglio importante, per tenere tutti sul pezzo. Così come sottolineato dall'allenatore, la Cavese col successo di Ischia è ulteriormente cresciuta in autostima, potendo dunque lavorare con grande serenità per preparare la gara di domani. Sull'avversario l'allenatore non si sbilancia, limitandosi al dato numerico: «L’Atletico Uri segna tanto ma subisce anche diversi gol. Difesa e contropiede sono i loro principi. Dal canto nostro dobbiamo affrontarli nella massima umiltà. Cercheremo di avere il massimo equilibrio e per noi deve cambiare poco tra partite in casa o in trasferta. Il nostro modo di stare in campo non dovrà comunque essere condizionato dagli episodi».