Cavese, Banegas salta due gare: l'Acireale vince facile e si avvicina

Due giornate di squalifica all'attaccante Banegas per ingiurie all'assistente dell'arbitro. Il giudice sportivo ha così dato seguito all'espulsione che il calciatore ha rimediato nel corso della gara contro il Lamezia. Era stato sostituito da 3 minuti e per proteste ha guadagnato anzitempo gli spogliatoi.

Prima di lui, anche il terzino Potenza aveva rimediato un rosso, per aver interrotto fallosamente una chiara occasione da gol per la formazione lametina. Il difensore esterno è stato fermato per un turno, così come il centrocampista Palma che, in diffida, è stato ammonito nella scorsa gara di campionato.

La Cavese osserverà domenica il suo turno di sosta forzata essendo in programma da calendario la partita esterna contro l'escluso Fc Messina. Gli aquilotti saranno dunque spettatori degli impegni di Gelbison e Acireale, sperando di non perdere ulteriore terreno dalla capolista e di non vedere ancora più vicina la formazione acese.

Quest'ultima nel pomeriggio di oggi ha rifilato 6 gol a domicilio al Biancavilla, nel primo dei tre recuperi da dover giocare. L'Acireale è ora a 4 punti di distacco dalla Cavese, ma ha ben 3 partite in meno rispetto alla formazione di Troise, avendo già osservato il turno di riposo.