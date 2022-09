Cavese-Barletta 0-1, gol di Lattanzio: Bacio Terracino pecca di cinismo

Prima sconfitta stagionale per la Cavese, che cede il passo al Barletta nel turno interno al Simonetta Lamberti. Gli aquilotti, in attesa del gioco, perdono anche il cinismo evidenziato contro Altamura e Afragolese, lasciando l'intera posta in palio ai biancorossi di Farina.

A risolvere la sfida è Lattanzio, che al minuto numero 11 castiga Colombo dal limite su palla recuperata da Vicedomini a trequarti. La Cavese reagisce ma non è concreta sotto porta. Anzano, Banegas e Gagliardi ci provano senza successo, poco prima del palo colpito da Gaeta dal limite. Loiodice chiama Colombo al volo su punizione, chiudendo il taccuino dei primi 45’.

Nella ripresa più Barletta rispetto agli aquilotti, nonostante il passaggio al 3-4-3 impostato da Troise. Poche le occasioni nitide su ambo i versanti fino alla mezz’ora, quando Colombo di piede respinge il rasoterra di Cafagna su iniziativa di Russo.

Peggio fa Lattanzio che da ottima posizione manda il pallone in orbita a tu per tu con l’estremo di casa. Sul fronte biancoblu, un timido tentativo di Bacio Terracino è troppo poco per poter ambire al pari. Nelle ultime battute Colombo sventa in piega plastica il possibile 0-2, ma al triplice fischio arriva comunque la prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Troise.