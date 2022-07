Cavese, big confermato in attacco: Pablo Banegas ancora biancoblu

Mezza stagione a buoni livelli in termini di numeri valgono la conferma di Pablo Banegas nel reparto offensivo della Cavese. La società metelliana ha ufficializzato il rinnovo del contratto con il trentenne attaccante argentino, che sarà dunque pilastro imprescindibile della prima linea biancoblu nel prossimo campionato.

Banegas è approdato a gennaio scorso nella Valle Metelliana, proveniente dal Potenza in Serie C. Non ha impiegato molto a entrare nelle grazie di mister Troise, ripagando la fiducia con 6 reti realizzate in metà campionato. Il curriculum dell'attaccante sudamericano in Italia si snoda praticamente per intero in Serie D, con le maglie di Val d'Aosta, Borgomanero, Vado, Bra, Gozzano, Triestina, Francavilla, Fidelis Andria, Prato e Notaresco. In Serie C, oltre all'esperienza di Potenza, ha giocato anche tra le fila di Cuneo e Albinoleffe.

Per quanto riguarda il centrocampo, la società di patron Massimiliano Santoriello sarebbe sulle tracce dell'under Andrea Mancino, mediano classe 2002 cresciuto nel settore giovanile del Napoli, che nella scorsa stagione ha totalizzato 24 presenze in Serie D con la casacca dell'Arezzo.