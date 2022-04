Cavese, il big match senza i tifosi: organico quasi completo per Troise

De Caro e Fissore fermi ai box. Queste le uniche assenze da registrare in casa Cavese in vista del big match casalingo contro il Lamezia dell'ex di turno Campilongo. Mister Troise è consapevole dei valori tecnici dell'avversario, «squadra costruita per lottare per le prime posizioni, con buone individualità ma anche bene organizzata a livello collettivo. Sono sicuro che verranno a fare la loro partita al Lamberti senza snaturarsi».

Non si attende dunque barricate dai lametini il tecnico biancoblu, che accoglie con favore i recuperi in rosa per un match così importante. «Per noi è la sesta gara in due settimane e sappiamo di dover dosare bene le energie. Ma in queste sei partite abbiamo comunque fatto ruotare i calciatori e abbiamo tante alternative».

La mancanza dei tifosi andrà metabolizzata in fretta, sebbene il periodo di pandemia abbia un po' abituato i calciatori a giocare nel silenzio. «Al netto di quanto possa incidere il loro apporto - ha concluso Troise -, dispiace giocare senza il pubblico perché sappiamo che con gli spalti vuoti non sarà lo stesso spettacolo».