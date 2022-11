Cavese-Bitonto al gran completo, Troise: «La squadra è in crescita»

«Sono contento che la rosa a disposizione mi dia possibilità di fare diverse valutazioni». Alla vigilia della gara interna contro il Bitonto - terza di fila tra campionato e Coppa Italia - mister Troise può finalmente contare su una Cavese a ranghi completi, potendo dunque scegliere tra varie opzioni tattiche e di interpreti.

Cambierà sicuramente la formazione rispetto a quella vista in campo dal primo minuto in coppa contro il Vastogirardi. Utile a restituire minutaggio ai rientranti Altobello e Bubas, ma pure a chi ha trovato meno spazio in campionato. Di fronte ci sarà un Bitonto motivatissimo, che alla vigilia ha parlato della partita di Cava de' Tirreni come crocevia fondamentale per la squadra che vuole definitivamente tirarsi fuori dal purgatorio della classifica.

«Tutti ci tengono a far bene contro la Cavese, soprattutto in casa nostra - ha affermato Troise -. Ma noi ci teniamo a far bene e la squadra ha dimostrato di essere in costante crescita nelle ultime uscite. Visto il match di mercoledì, abbiamo diversificato i carichi di lavoro in settimana, così da poter avere tutti al meglio per domani».

Terna interamente lombarda per la gara Cavese-Bitonto, affidata al signor Alessandro Pizzi della sezione Aia di Bergamo, che sarà coadiuvato da Francesco Macchi di Gallarate e Bruno Galigani di Sondrio.