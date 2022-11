Cavese-Bitonto 1-0: gol di Banegas e gli aquilotti conservano il primato

Terza vittoria consecutiva in campionato per la Cavese, che allo stadio Simonetta Lamberti batte di misura un coriaceo Bitonto e si conferma in vetta alla classifica del girone H di Serie D. Gli aquilotti trovano il gol partita all'alba della seconda frazione di gioco con Banegas, sugli sviluppi di un angolo battuto dal solito Aliperta.

Gli ospiti sembrano iniziare bene, ma dopo un paio di conclusioni fuori misura di Palazzo è la Cavese a prendere gradualmente campo. Ci provano Banegas, Gagliardi e Palma, ma Petrarca tiene inviolata la propria porta. Al 4’ della ripresa la rete di Banegas mette in discesa la strada dei biancoblu, che potrebbero raddoppiare al quarto d'ora con Aliperta, fermato ancora una volta da Petrarca.

A metà frazione Colombo è costretto agli straordinari sul tentativo di Maffei. Nelle ultimissime battute Bubas manca di un soffio il raddoppio, con una conclusione salvata sulla linea da un difensore ospite.

Al triplice fischio esplode la gioia del Lamberti. Per i ragazzi di Troise è il settimo risultato utile consecutivo e in vetta gli aquilotti conservano due punti di vantaggio sul Città di Fasano e ben cinque sul terzetto formato da Brindisi, Nardò e Barletta.

Domenica prossima turno abbordabile in trasferta contro un Lavello impelagato come il Bitonto nella lotta per non retrocedere.