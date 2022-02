Cavese, il blitz ha riscaldato la piazza: un terzino «under» alla corte di Troise

La vittoria di carattere ottenuta all'ultimo respiro sul campo della Polisportiva Santa Maria sembra aver convinto anche gli integralisti dello scetticismo in casa Cavese. Il prezioso blitz in terra cilentana ha dato conferma che sotto la guida di mister Troise la formazione biancoblu ha trovato una sua quadratura. Ritrovando anche la miglior versione di calciatori che nella prima parte della stagione non avevano offerto prestazioni all'altezza delle proprie potenzialità.

Insomma, la piazza sembra aver ritrovato la voglia di Cavese e la prima occasione utile per dimostrarlo sarà la sfida interna di domenica prossima con la Sancataldese. Già attiva la prevendita dei tagliandi per assistere al match, presso i consueti punti in città. I prezzi vanno dai 5 euro per la Curva Sud “Catello Mari” e la curva Ospiti fino ai 35 euro per la Tribuna Centrale; con tagliandi riservati agli under 14 al costo di 2 euro per tutti i settori a eccezione della Tribuna Centrale e della Curva Sud.

Intanto la società ha integrato in prima squadra un nuovo terzino sinistro classe 2004. Si tratta di Mattia Maffei, che nella scorsa stagione è stato protagonista dell'ottima annata della formazione Primavera 3 biancoblu, giunta fino alle finali nazionali di categoria. Il giovane terzino è cresciuto nel vivaio della Cavese, avendo anche fatto parte degli organici di Under15 e Under16.

Sempre in chiave mercato, sembra ormai ai titoli di coda l'esperienza di Kosovan e Diaz alla corte di patron Santoriello. I due atleti sono stati esclusi per scelta tecnica dai convocati per la gara col Santa Maria e dunque nelle prossime ore potrebbero trovare nuova collocazione.