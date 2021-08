Cavese bloccata dalla Puteolana: solo pari nel test di ieri al Conte

La Cavese si ferma sul pari nel test match di ieri contro la Puteolana. I flegrei danno del filo da torcere alla formazione di mister Ferazzoli, ribattendo colpo su colpo alle iniziative degli aquilotti.

Al di là del punteggio, le indicazioni emerse in partita danno una Cavese ancora in rodaggio, anche in considerazione di qualche assenza di spessore nella partita del Domenico Conte. Il trainer biancoblu ha infatti tenuto precauzionalmente a riposo i vari Altobello, Carbonaro e Maiorano, oltre all'ultimo arrivato Bacio Terracino.

La Cavese sblocca il punteggio poco prima della mezz'ora con Allegretti, al quale in precedenza era stato annullato un gol per fuorigioco. L'attaccante ex Vibonese e Gozzano è bravo ad approfittare di un errore della difesa flegrea. Ma il vantaggio biancoblu dura pochi minuti, grazie al bel gol realizzato da De Simone.

Un legno per parte nella ripresa con Allegretti e Guarracino, prima che Caparro opponga i riflessi su un colpo di testa di D'Angelo. Il nuovo vantaggio biancoblu è opera di Kosovan, ma è lo stesso Guarracino a rimettere le cose in pari.

L'ultimo spunto è opera ancora di Kosovan, ma il centrale difensivo Petrarca salva sulla linea, col punteggio che resta sul 2-2 fino al triplice fischio.