Cavese-Boreale 4-1: biancoblu senza sosta

La Cavese prosegue nel cammino in vetta al girone G di Serie D. Vittima di turno al Simonetta Lamberti la Boreale, fanalino di coda del campionato con soli 9 punti all'attivo. Il “testa-coda” termina con un sonoro 4-1 per gli aquilotti, che pure hanno vacillato nel corso della prima frazione, concedendo un po' troppo agli avversari.

Biancoblu in vantaggio al minuto numero 11 su calcio di rigore concesso per fallo del portiere Corriere sul Felleca: dal dischetto Foggia non sbaglia.

Dopo 10 minuti però gli ospiti trovano il pareggio con Di Vico, al termine di un'azione sulla corsia mancina favorita da una distrazione collettiva della retroguardia biancoblu. E addirittura alla mezz'ora Boffelli è costretto agli straordinari per evitare il possibile raddoppio di Spila.

Suona una sorta di sveglia per gli aquilotti, che sfiorano il nuovo vantaggio con Urso poco dopo, prima di trovarlo con Troest nel finale di frazione, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa va un po' meglio in termini di occasioni create, ma la Cavese ne spreca diverse prima di trovare il tris poco dopo la mezz'ora.

Urso firma il gol del parziale 3-1 che mette definitivamente in discesa il match per l'undici di Cinelli, con Di Piazza a firmare il poker nel recupero poco dopo l'autogol sfiorato da Konate. Per gli aquilotti un ruolino di marcia eccezionale nelle ultime 9 partite: 7 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta per i biancoblu, che dal successo esterno contro il Gladiator non hanno più lasciato il primo posto in graduatoria.