Cavese-Brindisi, destinazione Matera: individuata la sede dello spareggio

Sarà con molta probabilità lo stadio XXI Settembre-Franco Salerno di Matera a ospitare lo spareggio tra Cavese e Brindisi, che si giocheranno la promozione in Serie C. Si è dunque concluso il tour "virtuale" del Dipartimento Interregionale, a caccia di una sede per la sfida clou del girone H di Serie D.

Diverse infatti le ipotesi valutate: Pescara e San Benedetto del Tronto le ultime due sedi valutate e in seguito “scartate” per dinieghi istituzionali.

E allora si è rivalutata la Basilicata, regione presa in considerazione per prima tenendo conto della possibile equidistanza tra le due città e la sede dello spareggio.

Al match arriverà una Cavese che ritrovato grande energia dopo la straripante vittoria nel derby con la Nocerina. Una squadra consapevole di aver sprecato una grossa occasione con la sconfitta interna contro il Martina, ma pure di avere dalla sua tutte le qualità per poter ritrovare il calcio professionistico. L'entusiasmo della tifoseria è ai massimi livelli e basteranno poche ore per polverizzare tutti i biglietti a disposizione per lo spareggio.