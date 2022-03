Cavese, «buon approccio alla gara»: Troise valuta possibile turnover a Portici

«Contro il Licata siamo stati bravi nell’approccio alla partita e abbiamo creato tanto anche dopo il vantaggio. Forse è arrivato tardi il raddoppio, ma è stato importante trovare i tre punti davanti a una cornice di pubblico così».

Pur pacato nei toni, Emanuele Troise non nasconde la soddisfazione per l'ennesima gara in cui la Cavese ha dimostrato di avere piena consapevolezza delle proprie qualità e potenzialità. Riuscendo a far dimenticare molto rapidamente le assenze di atleti di primissimo piano nell'organico biancoblu.

E in tal senso, il tecnico non si sbottona sulle scelte di formazione per l'impegno di mercoledì a Portici. «Abbiamo diversi giocatori importanti fuori e siamo limitati nelle alternative. Ma l'andamento della partita ci ha permesso un po’ di differenziare il minutaggio dei calciatori a disposizione. C’è poco tempo per recuperare, ma c’è da valutare bene chi sarà pronto a scendere in campo dal primo minuto mercoledì».

L'ex difensore del Napoli non sottovaluta l'impegno esterno coi vesuviani. «Il Portici in casa esprime qualità perché prova a giocare e ha un’impostazione offensiva ben definita. Il campo sintetico e la qualità dei singoli permette alla squadra di esprimersi al meglio tra le mura amiche».

Per il match di mercoledì sono già in vendita i tagliandi per il settore Ospiti. I supporters della Cavese potranno acquistarli - al costo di 10 euro esclusi diritti di prevendita - presso la Cartoleria Tirrena o nei punti del circuito online Postoriservato.it.