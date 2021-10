Cavese, c'è la sorpresa Santa Maria: quattro indisponibili tra gli aquilotti

Il ritorno sul prato amico per dare continuità all'ottimo inizio. Ma la consapevolezza di trovarsi di fronte un avversario ostico. La Cavese ha rifinito oggi la preparazione in vista della gara casalinga contro la Polisportiva Santa Maria. I cilentani hanno iniziato col piede giusto e portano in dote uno score uguale a quello degli aquilotti in termini di gol fatti e subiti.

Avversario tutt'altro che morbido dunque per i biancoblu, che dovranno pure rinunciare a quattro calciatori per l'impegno di domani. Con Katseris ancora a lavoro per rimettersi in carreggiata rispetto al gruppo, saranno in tribuna anche gli infortunati Palladino, Bacio Terracino e D'Angelo. Quest'ultimo, nelle precedenti uscite, ha rappresentato la pedina utile a Ferazzoli per modificare il sistema di gioco della sua Cavese. E la sua è sicuramente un'assenza di rilievo.

Nessun problema relativo a possibili conseguenze della positività emersa nel gruppo squadra del Trapani. In casa Cavese, nessun problema è emerso dopo il ciclo di tamponi rapidi cui si sono sottoposti questa mattina i tesserati.

Qui di seguito l'elenco completo dei convocati per la partita in programma domani al Simonetta Lamberti, con fischio d'inizio alle 15.00.

PORTIERI: Anatrella, Paduano

DIFENSORI: Altobello, D’Amore, De Caro, Erbaggio, Fissore, Gabrieli, Potenza, Viscomi

CENTROCAMPISTI: Corigliano, Maiorano, Palma, Romizi, Zielski

ATTACCANTI: Allegretti, Afri, Carbonaro, Diaz, Kone, Kosovan