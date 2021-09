Cavese, c'è il Rende alla prima: prevendita per la gara del Lamberti

Cresce l'attesa tra i tifosi della Cavese per la prima giornata di campionato. Domenica arriva il Rende al Simonetta Lamberti ed è attesa una buona affluenza di pubblico, tenendo conto delle grandi ambizioni di società e squadra.

Almeno è quello che si aspetta patron Santoriello, che non ha lesinato sforzi economici per mettere a disposizione di mister Ferazzoli una squadra di primissimo piano, con un bel po' di calciatori di lusso per la categoria.

Sarà il dato del botteghino a misurare la fiducia degli sportivi metelliani nel progetto Cavese 2021-22, volto all'immediato ritorno in Serie C dalla porta principale. Al netto della costante e sicura presenza degli ultrà, la società si attende una risposta dai tanti delusi della scorsa stagione, magari pronti ad accantonare il passato e a riprendere il loro posto sulle scalee del Lamberti.

I prezzi vanno dai 5 euro delle Curve (la Nord sarà riservata come al solito agli ospiti) ai 35 di Tribuna Centrale. Con ridotti previsti nei settori Tribuna e Distinti e solita formula baby da 0 a 14 anni, al costo di 2 euro.

Solito l'elenco delle rivendite autorizzate di Cava de' Tirreni: