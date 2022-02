Cavese, due nomi per il calciomercato: biglietti per Santa Maria di Castellabate

Saltata la gara interna con il Trapani per casi di Covid nel club siciliano, la Cavese può concedersi una parentesi dedicata al calciomercato. Obiettivi puntati su difesa e attacco per completare l'organico di mister Troise. Per la terza linea, visti i problemi fisici accusati da capitan Altobello, la dirigenza metelliana avrebbe fatto un sondaggio con Nicolò Donida.

Il jolly difensivo di Cremona, corteggiato anche da altri club, avrebbe preso qualche giorno di tempo per decidere. Di fatto, Donida attende gli sviluppi sull'imminente passaggio di consegne societario tra Paolo Maiorino e l'imprenditore italo-americano Giancarlo Natale. E ovviamente dovrà pure pensare all'impegno di domani per i rossoneri, impegnati sull'ostico campo del Francavilla.

Nei giorni scorsi era circolato per l'attacco il nome di Simone Dell'Agnello, 30enne centravanti del Grosseto con un passato in Serie B al Livorno. Trattativa non semplicissima, al punto da poter indurre la dirigenza biancoblu a virare su un altro obiettivo che possa rappresentare una valida alternativa a Diaz.

Intanto la società ha reso noto che sono disponibili 100 biglietti per la gara esterna contro la Polisportiva Santa Maria, in programma domenica 6 febbraio alle 14.30 allo stadio Carrano. Il costo, comprensivo di diritti di prevendita, è di 11,50 euro. Sarà possibile acquistare i tagliendi presso la Cartoleria Tirrena o nei punti vendita del circuito Go2 fino alle 19 di sabato prossimo.