Cavese, cambia l'ora del prossimo match: aquilotti secondi per i «Giovani D Valore»

Slitta di mezz'ora l'inizio della partita tra Città di Sant'Agata e Cavse, in programma domenica 19 dicembre. La gara inizierà alle 15 anziché alle 14.30, per accordi intercorsi tra le due società e ratiricati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Gara importante per gli aquilotti dopo il ko di Paternò, che ha visto di nuovo aumentare il gap dal primo posto. Un distacco che potrebbe addirittura aumentare, tenuto conto dei due recuperi che la Gelbison dovrà disputare nelle prossime settimane.

Dunque, pur essendo lontanissimi dalla bandiera a scacchi, la Cavese avrà già da domenica l'obbligo di vincere per provare a rimettersi in carreggiata. In attesa che la società possa puntellare l'organico lì dove finora la squadra ha peccato maggiormente in questa prima fase del torneo. In prima linea, infatti, mancano i numeri della grande squadra, quelli che di solito sono fondamentali per poter provare a vincere il campionato.

Intanto la Lnd ha pubblicato la graduatoria aggiornata del contest Giovani D Valore, che premia i club che impiegano il maggior numero di giovani oltre quelli da impiegare per la regole degli under. In classifica la Cavese è seconda con 524 punti, alle spalle del Rende con 633. A completare il podio momentaneo è la Sancataldese con 330 punti.