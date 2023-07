Cavese, cambiamenti in dirigenza: nuovo segretario e torna Iossa

L'opera di rinnovamento in casa Cavese voluta dal presidente Alessandro Lamberti porta a un rinnovamento totale anche nell'entourage dirigenziale. La società ha infatti ufficializzato l'ingaggio di un nuovo segretario e il ritorno di una vecchia conoscenza nel ruolo di team manager.

La segreteria sarà affidata al giovane Giuseppe Guerriero, che vanta una lunga esperienza nel ruolo nonostante il dato anagrafico. Giornalista prestato al calcio, il dirigente del Mandamento ha ricoperto lo stesso ruolo nella scorsa stagione alla Puteolana e prenderà il posto di Giuseppe Pascarelli, che lascia il club biancoblu dopo diversi anni.

Per il ruolo di team manager ci sarà Gaetano Iossa, ex calciatore di Salernitana, Paganese, Nocerina, Palmese e della stessa Cavese. Si tratta di un gradito ritorno per il dirigente vesuviano, che è già stato team manager biancoblu nel biennio di presidenza di Domenico Campitiello, dal 2015 al 2017, prima di approdare alla Reggina in Lega Pro.