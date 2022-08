Cavese, cambio nello staff tecnico: si dimette anche il team manager

Avvicendamenti nello staff tecnico e nell'entourage dirigenziale della Cavese. Mister Emanuele Troise non potrà più contare sull'apporto di Vincenzo Platone; l'ex centrocampista non sarà più il viceallenatore degli aquilotti e dovrebbe essere sostituito da Domenico Di Cecco. Il 39enne tecnico abruzzese torna in Campania dopo 13 anni: dal 2006 al 2009 da calciatore aveva infatti indossato la maglia dell'Avellino.

Ufficializzato anche un cambio nello staff dirigenziale. Il team manager Mimmo Barone ha rassegnato le dimissioni, motivandole con ragioni strettamente personali. La società lo ha rimpiazzato con Luca Bisogno, che viene dunque promosso a fare da trait d'union tra squadra e società dopo un'esperienza triennale nell'entourage dirigenziale della Cavese.

La squadra biancoblu prosegue intanto la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali. I ragazzi di Troise alternano sedute al Simonetta Lamberti ad allenamenti sul sintetico dello stadio Comunale di Montoro: domani mattina prevista una seduta al Sandro Pertini, mentre per il lavoro pomeridiano si ritornerà nell'impianto di casa.