Campobasso-Cavese: domani in palio la finale scudetto

La Cavese sarà di scena domani allo stadio Antonio Molinari di Campobasso per il ritorno della semifinale scudetto di Serie D. Gli aquilotti sono chiamati all'impresa, dopo aver perso malamente in casa nel turno d'andata. Punteggio finale di 2-5 per i lupi, che hanno ipotecato l'accesso alla finale per il tricolore di categoria.

La Cavese, penalizzata dalle assenze nel match del Simonetta Lamberti, proverà da subito a riaprire i giochi contro una squadra, quella molisana, che ha evidenziato buone individualità e ha saputo capitalizzare al meglio le occasioni da gol create al cospetto dei biancoblu. Altra storia sarà domani al Molinari, con la Cavese che potrà scendere in campo con la “leggerezza” mentale di chi non ha nulla da perdere.

Se da una parte le due formazioni penseranno al prestigio dello scudetto di Serie D, le dirigenze stanno già programmando il futuro.

In casa Cavese mister Di Napoli aveva auspicato di poter proseguire l'avventura alla guida dei biancoblu anche in Serie C. Una dichiarazione, quella rilasciata proprio al termine della gara d'andata col Campobasso, che è sembrata una sorta di commiato alla piazza da parte del tecnico che a Cava aveva già vinto il campionato, da vice di Campilongo, nell'anno funestato dalla tragica scomparsa di Catello Mari.

Il Campobasso, dal canto suo, sembra essere un passo più avanti e pronto a ufficializzare l'ingaggio di Piero Braglia, uomo di grande esperienza che aveva fatto grandi cose alla guida della Juve Stabia qualche annetto fa.