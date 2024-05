Cavese in semifinale scudetto: l'avversario è il Campobasso

Il Dipartimento Interregionale ha diramato nel pomeriggio gli abbinamenti delle semifinali della Poule Scudetto. Il sorteggio ha messo di fronte alla Cavese il Campobasso, che ha vinto il campionato nel girone G e ha chiuso al primo posto nel triangolare B del primo turno.

L'andata si giocherà il 2 giugno prossimo allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni. Match di ritorno previsto invece all'Antonio Molinari il 6 giugno. Entrambe le gare avranno inizio alle 16. Tra gli aquilotti mancherà il centrocampista Urso, espulso per doppia ammonizione nella gara esterna di Trapani, ultima del primo turno.

Il Dipartimento Interregionale ha inoltre stabilito che lo scudetto di Serie D sarà assegnato in una finale unica in programma il 15 giugno, con campo neutro da decidere in base alle due contendenti che approderanno all'ultimo atto della competizione.