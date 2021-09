Cavese, capienza ridotta per lo stadio: la prevendita per i 1705 posti omologati

Stadio Simonetta Lamberti a capienza ridotta per la disposizioni anti-Covid. La Cavese ha reso noti i numeri relativi alla capienza per la stagione 2021-22, fissata a 1705 posti complessivi così suddivisi:

Tribuna centrale: 162 posti

Tribuna Laterale Coperta (Nord-Sud): 474 posti

Tribuna scoperta: 489 posti

Curva Sud ‘Catello Mari’: 328 posti

Curva Ospiti: 252 posti

In virtù di queste disposizioni, la società metelliana ha fatto scattare la prevendita per la gara con il San Giorgio, valida per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, in programma domenica 12 settembre al Simonetta Lamberti, con fischio d'inizio fissato alle 15.

Tribuna Centrale: 35 euro

Tribuna laterale coperta Nord: 15 euro intero (13 euro ridotto)

Tribuna laterale coperta Sud: 15 euro intero (13 euro ridotto)

Tribuna scoperta: 10 euro intero (8 euro ridotto)

Curva Sud “Catello Mari”: 5 euro

Curva Ospiti: 5 euro

Baby (0-14 anni): 2 euro (tutti i settori tranne Tribuna Centrale)

i tagliandi ridotti sono riservati a forze dell'ordine, forze armate e over 70. Sarà concesso ingresso gratuito alle persone con disabilità a partire dal 70%.

La dirigenza biancoblu ha anche reso noti i punti prevendita attivati a Cava de' Tirreni: