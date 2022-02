Cavese, capitan Altobello ancora ko: Troise chiede più incisività ai suoi

«Mi aspetto che domani contro il Troina si costruiscano più opportunità da rete». Ha fatto male e non poco il ko esterno di Giarre. E mister Troise è consapevole che la Cavese vista mercoledì è stata protagonista di un calo netto rispetto alle prestazioni che avevano fruttato cinque vittorie consecutive.

Il trainer biancoblu definisce il Troina «un'incognita, tenendo conto che cambia spesso interpreti e che deve far fronte a qualche assenza, ma domani dobbiamo pensare a noi per portare a casa l'intera posta». Il gap dalla Gelbison potrebbe aumentare quando gli aquilotti osserveranno il loro turno di riposo, ma mister Troise non dà troppo peso alla classifica: «La sconfitta di mercoledì ha complicato il nostro cammino, ma non ha certo dato una sentenza definitiva».

In campo il tecnico degli aquilotti dovrà fare a meno del solo Altobello, infortunato, mentre ha recuperato pienamente D'Angelo e Banegas alle prese con qualche problema fisico nei giorni scorsi.